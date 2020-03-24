MUĞLA Marmaris'te polis merkezlerinde koronavirüs önlemi
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İçişleri Bakanlığı, Marmaris, Polis, Güncel

MUĞLA Marmaris'te polis merkezlerinde koronavirüs önlemi

Marmaris'te polis merkezlerinde koronavirüs önlemiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet hizmet binaları girişinde ateş ölçer cihazları konuldu.

24.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:04
MUĞLA Marmaris'te polis merkezlerinde koronavirüs önlemi

Marmaris'te polis merkezlerinde koronavirüs önlemi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet hizmet binaları girişinde ateş ölçer cihazları konuldu. Maskeli ve eldivenli polisler gelen vatandaşların ateşini ölçü, el dezenfektanı ikram ettikten sonra içeri aldı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il emniyet müdürlüklerine ateş ölçer konulması için genelge gönderdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis merkezi girişine de bu kapsamda ateş ölçer cihazlar konuldu. Maske ve eldivenli nöbetçi polisler, gelen vatandaşların önce ateşini ölçtü ardından da el dezenfektanı ikram ettikten sonra içeri aldı.

Kargo teslimi için geldiği polis merkezi girişinde ateşi ölçülen Mehmet Duran, uygulamadan memnun kaldığını belirtip, "Hem kendi güevinliğim hem de burada görevli polislerin güvenliği için önemli. Ben de böyle kendimi daha huzurlu hissetim" dedi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez de "Emniyet hizmet binaları ve lojmanlar girişine ateş ölçer cihazları konuldu. Ayrıca emniyet hizmet binaları, lojman ve araçlarımız dezenfekte edildi. Vatandaşlarımızın ateşi ölçüldükten sonra el dezenfektanı ikram edip, içeri alıyoruz" dedi.

MUĞLA Marmaris'te polis merkezlerinde koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

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MUĞLA Marmaris'te polis merkezlerinde koronavirüs önlemi

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