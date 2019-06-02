MUĞLA Marmaris'te plajlarda 'iğne atsan yere düşmez'

Marmaris'te plajlarda 'iğne atsan yere düşmez'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçirenler, plajlarda 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler ortaya çıkardı. 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar, tatilcilerle renklendi.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris'e gelerek konaklama tesislerine yerleşenler, soluğu plaj ve otel havuz başlarında aldı. Açık alanda yüksek nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde, deniz suyu ısısı ise 18 olarak ölçüldü. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda, 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler ortaya çıktı. Güneş banyosu yapanlar, denize girip yüzerek eğlenenler tatilin tadını çıkardı. Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, döner dolap ve deniz paraşütü gibi su sporları yaptı. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi Uzunyalı ve Turban Mevkisi'nde restoran ile kafeteryalar tatilcilerle doldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü, iki günde karayollarında bulunan plaka tespit cihazları kayıtlarına göre yaklaşık 20 bin aracın giriş yaptığı ve 350 bin kişinin bayram tatili için kente geldiği bildirildi.

TATİLCİLERİN KEYFİ YERİNDE

Tekirdağ'dan eşi ve bebeğiyle tatile gelen Kaan Dolkan, "Deniz, kum ve güneş üçlüsünde eğleniyoruz. Marmaris çok güzel herkese tavsiye ederim" dedi. Bayram tatili için ilk defa Marmaris'e geldiğini belirten Orkun Alkan ise, "Cennet gibi bir yer, insanın ayrılası gelmiyor. Beş gün boyunca sürekli denize gireceğim. Akşam ise eğlence mekanlarını gezerek tatilimi dolu dolu çıkartacağım" dedi. İsveç'ten bayram tatiline gelen gurbetçi Mehmet Barışkaner, "Her yıl bayram tatillerinde tatile geliyorum. Marmaris bana huzur ve mutluluk veriyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, "Tatilcilerimiz nitelikli dediğimiz 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan konaklama tesislerimizi doldurdu. Yüzde 90'lara ulaşan doluluk mevcut. Bayram sonuna kadar bu doluluk devam edecektir. Önümüzde İstanbul seçimi var. Seçim döneminde bir düşüş olur ve tekrar tatilcilerimiz ilçemize akın eder. Bayramda yüzlerimiz gülüyor" dedi.

Kaynak: DHA