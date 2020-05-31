MUĞLA Marmaris'te plajlarda düzenleme başladı Marmaris'te plajlarda düzenleme başladıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sahil yolunda bulunan restoran, kafeterya ve otel önünde bulunan plajlar koronavirüs ile mücadele kapsamında düzenlemeler yapılmaya başlandı.

Marmaris'te plajlarda düzenleme başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sahil yolunda bulunan restoran, kafeterya ve otel önünde bulunan plajlar koronavirüs ile mücadele kapsamında düzenlemeler yapılmaya başlandı.

Marmaris ilçesinde, oteller bölgesi olarak adlandırılan Ketenci Kavşağı'ndan İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik plajlar normalleşme adımları kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenmeye başlandı. Restoran, kafeterya, beach club ve konaklama tesisleri önündeki plajlardaki personeller gün boyu hummalı çalışma içine girdi. 72 gündür kapalı olan işletmeciler, plajlardaki çakılları toplayarak tırmıkla zemindeki kumu çıkardı. Kimi işletmeciler kamyonlarla getirdiği deniz kumunu plaja dökerek düzleştirdi. Yapılan temizlik çalışması ardından ellerine metre alan personel, ölçüm yapıp, iki şezlong arasını 60 santimetre, şezlong grupları aralarını ise 2.5 metreye çıkardı. Sosyal mesafeye göre ayarlanan şezlonglarda kullanılacak dezenfektan malzemeleri ile giriş ve içerde uyulması gereken kuralların asılacağı afişlerin siparişleri verildi. Mekan ve konaklama tesisi önünde bulunan ahşap iskeleler de onarım yapıldı. 8 kilometrelik sahil yolundaki 400 mekan ve konaklama tesisinin üçte birinde düzenleme yapıldığı, çoğunluğunun açılmayacağı öğrenildi.

25 yıldır oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii sahilinde restoran ve plaj işletmeciliği yapan Ruşen Yönlü, "Devletimizin verdiği talimatlar doğrultusunda sosyal mesafe kurallarına göre restoranımda masa aralıklarını ve hijyen kurallarına uyulması için gerekli düzenlemeleri yerine getirmek çin çalışıyoruz. Bu ay itibari ile plajların açılacağını öğrenince personelimle düzenlemeler yapıyorum. Plajımızda öğrendiğimiz kadarıyla şezlonglarımızın mesafeleri ayarlandı, temizlik yapıldı. Umarım güzel bir sezon olur ve herkese para kazanır" dedi. İlçe merkezinde bulunan Marmaris Belediyesi sorumluluğundaki 4 kilometrelik Halk Plajı'nda genelge gelmediği henüz için bir düzenlemeye başlamadığı bildirildi.

Kaynak: DHA