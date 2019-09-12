Muğla marmaris'te pitbull dehşeti

12.09.2019 14:43

Marmaris'te Pitbull dehşeti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gezmeye çıkartılan 'Pitbull' cinsi köpek, kumsalda sahibi ile oynayan 'Schnauzer' cinsi süs köpeğine saldırıp boğarak saniyeler içinde öldürdü. Telef olan köpeğin Polonya vatandaşı olan sahibi Monica Arora'nın şikayeti üzerine 'Pitbull' cinsi köpeğe el konulurken, sahibine 8 bin 250 lira para cezası kesildi.

Dün saat 22.00 sıralarında, A.C. (32), arkadaşı İ.S.'nin (38) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. A.C., dükkanında bulamadığı arkadaşının iş yerinin kapısının önünde bağlı olan 7 yaşındaki 'Pitbull' cinsi 'Hayta' isimli köpeğini, iddiaya göre, izin almadan gezdirmeye çıkardı. A.C.'nin Sahil Yolu'na geldiklerinde tasmasını çıkarıp, serbest bıraktığı köpek kumsalda sahibi Polonyalı kuyumcu eksperi Monica Arora (39) ile oynayan 6.5 yaşındaki 'Schnauzer' cinsi 'Freya' isimli dişi köpeğe sadırdı. Pitbull, çevredeki, birçok kişinin gözü önünde saniyeler içinde süs köpeğini boğarak öldürdü. A.C. ve çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen Pitbull, bir direğe bağlandı. İhbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Pitbull ile telef ettiği diğer köpek, belediye ait farklı araçlarla Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Köpeği gözlerinin önünde başka bir köpek tarafından telef edilen Arora, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne gidip, köpek sahibinden ve arkadaşından şikayetçi oldu. Polis, Pitbull cinsi köpeğini izinsiz alarak gezdiren A.C. ve köpek sahibi İ.S.'yi Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirdi. Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Türkiye'de beslenmesi ve bakılması yasak olan 'Pitbull' cinsi köpeğin sahibine 8 bin 250 lira para cezası kesti. Köpeğe de el konuldu. Tanık olarak ifadesi alınan Pitbull'un sahibi İ.S., Sağlık sorunlarım nedeniyle Marmaris Devlet Hastanesi'ndeydim. İş yerime döndüğümde olayı öğrenip, polis merkezine geldim. Arkadaşım A.C., iznim olmadan dükkanımın önünde bağlı köpeğimi alarak yürüyüşe çıkmış. Yavru iken aldığım köpeğimin veteriner tarafından düzenli olarak bakımları yapılıyordu. Aşıları tam ve karnesi mevcuttur. Benim bir oğlum ve ailem var. 7 yaşına kadar bu köpek kimseye saldırmadı. Yaşanılan olayı öğrenince çok şaşırdım dedi.

DHA kamerasına ağlayarak açıklama yapan Polonyalı Monica Arora ise, Köpeğimle oynuyordum. Birden diğer köpek benim köpeğime saldırdı. Başını ısırıp, boğarak köpeğimi öldürdü. O benim her şeyimdi ve çok seviyordum. Şikayetçi oldum. Çünkü tedbir alınmaz ise bugün benim başıma gelen yarın başka birinin de başına gelebilir. Bu köpek bir insana da saldırabilir dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA