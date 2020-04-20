MUĞLA Marmaris'te pide çıkaracak fırınlar denetlendi Marmaris'te pide çıkaracak fırınlar denetlendi TARIM ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan ayı öncesi pide çıkartacak fırınlarda denetim yapıldı.

Marmaris'te pide çıkaracak fırınlar denetlendi TARIM ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan ayı öncesi pide çıkartacak fırınlarda denetim yapıldı. İşletme sahipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgilendirildi.

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, personeliyle birlikte Ramazan ayı öncesi pide çıkaracak fırınlarda denetim yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri fırıncılara anlatan Kaya, maske ve eldiven takılmasını, çalışırken 'Sosyal mesafe' kuralına uyulması konusunda bilgilendirdi. Pide almaya gelen vatandaşların 'Sosyal mesafe' kuralına uymaları konusunda işletmecilerin duyarlı olmasını istedi. Fırın önlerinde yerlere yapıştırılan 'Burada durunuz' yazılı çıkartmaların mutlaka olması istendi. Çıkartmaları yapıştırmayan fırınlara uyarı yapıldı. Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Ramazan pidesini fırınlardan her aileden bir kişinin alabileceğine ve bekleme noktaları oluşturulmaları kararı alındı.

Kaynak: DHA