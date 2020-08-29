MUĞLA Marmaris'te orman yangınında 10 dönüm kül oldu
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MUĞLA Marmaris'te orman yangınında 10 dönüm kül oldu

Marmaris'te orman yangınında 10 dönüm kül olduMUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal Karacasöğüt Mahallesi Altınsivri mevkiindeki ormanlık alanda, yangın çıktı.

29.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:38

Marmaris'te orman yangınında 10 dönüm kül oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal Karacasöğüt Mahallesi Altınsivri mevkiindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

Karacasöğüt Mahallesi Altınsivri mevkiindeki sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanda, bugün saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri harekete geçti. 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 2 dozer ve 103 yangın müdahale personeli, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Rüzgarın hakim olduğu alanda 2 saat süren müdahale sonunda yangın, büyümeden kontrol altına alındı. 1 hektarlık alanın yandığı belirtildi.

MUĞLA Marmaris'te orman yangınında 10 dönüm kül oldu

Kaynak: DHA

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