: Muğla marmaris'te klasik müzik keyfi

14.01.2020 18:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:41

Marmaris'te klasik müzik keyfi

MARMARİS Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), oda orkestrası tarafından klasik müzik konseri düzenledi.

Diş doktoru, avukat, cerrah, öğretmen, işadamı, turizmci ve emekli memurların oluşturduğu MAKSAD Oda Orkestrası, klasik batı müziği konseri verdi. Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, ilçe protokolü, Marmarisliler ve kentte yerleşik yaşayan İngiliz, Alman, Rus ve Ukraynalı kişilerden oluşan 800 kişilik topluluk katıldı. Şef Dr. Samir Gülahmedov yönetiminde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde Antonio Vivaldi, Mozart ve Georg Friedrich Handel gibi pek çok ünlü bestecinin eserleri seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde Mezzo Soprano Aydan Genç ve Solist Tenor Şenol Talınlı'nın düetleri yer aldı. Çocuk korusunun Ulu Önder Mutafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylemesiyle konser sona erdi. Marmaris Kültür Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Derya Ön, Bu yıl sanatçılarımızın katılımıyla ilk konserlerimizi düzenledik. Klasik müzik severlerin yoğun isteği üzerine ilkini gerçekleştirdiğimiz konserler yıl boyunca devam edecektir. Ayrıca bale ve müzik kurslarında başarı gösteren kursiyerlerimizle de önümüzdeki günlerde mini etkinliklerimiz olacaktır. Ayrıca ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları izleyicilerimize sunacağız dedi.

Kaynak: DHA

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