MUĞLA Marmaris'te halk plajında sosyal mesafeli deniz keyfi drone ile görüntülendi
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MUĞLA Marmaris'te halk plajında sosyal mesafeli deniz keyfi drone ile görüntülendi

Marmaris'te halk plajında sosyal mesafeli deniz keyfi drone ile görüntülendiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulandığı halk plajında, sosyal mesafeye uyulduğu drone ile görüntülendi.

13.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 13.07.2020 09:14

Marmaris'te halk plajında sosyal mesafeli deniz keyfi drone ile görüntülendi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulandığı halk plajında, sosyal mesafeye uyulduğu drone ile görüntülendi. Zabıta ekiplerinin, sahillerde dolaşarak megafonla sık aralıklarla tedbirler hakkında uyarılarda bulunması etkili oldu.

Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre; 3 Nisan'da sahil yürüyüş yolları ve plajlara girişler kısıtlama getirildi. Normalle sürecine geçilmesiyle birlikte geçen ay, sosyal mesafe kuralı uyulması ve maske takma zorunluluğu ile yürüyüş yolları ve plajlar yeniden hizmete açıldı. Yüksek nemle birlikte hava sıcaklıklarının da artmasıyla bunalan vatandaşlar ve tatilciler plajları doldurdu.

Atatürk Caddesi'nde bulunan 4,5 kilometrelik mavi bayraklı halk plajında sosyal mesafeye uyarak denize girenler bol bol yüzüp, güneşlenmenin keyfini çıkardı. 41 dereceyi bulan sıcak havada plajda deniz keyfi yapanlar, drone ile görüntülendi. Mavi bayraklı halk plajında şemsiyelerin kurallara uygun konulduğu ve Marmarislilerin yoğunluğa rağmen sosyal mesafeyi koruduğu havadan çekimle görüldü. Zabıta ekipleri, plajda dolaşıp aralıklarla megafonla sosyal mesafe kuralına uyulması ve plaja çöp atılmaması konusunda uyarılarda bulunmasının etkili olduğu görüldü.

MUĞLA Marmaris'te halk plajında sosyal mesafeli deniz keyfi drone ile görüntülendi

Kaynak: DHA

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