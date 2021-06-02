MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 çocuklu İsmail-Serpil Şener çiftinin, geçen 12 Ocak'ta çıkan yangında küle dönen evlerinin yerine AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı öncülüğünde yeni bir ev yaptırıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 çocuklu İsmail-Serpil Şener çiftinin, geçen 12 Ocak'ta çıkan yangında küle dönen evlerinin yerine AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı öncülüğünde yeni bir ev yaptırıldı. Parti yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile duvarları boyanan ev, yeni eşyaların yerleştirilmesinden sonra Şener Ailesi'ne teslim edileceği bildirildi.

Marmaris'in kırsal Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan İsmail-Serpil Şener çiftinin tek katlı müstakil evlerinde geçen 12 Ocak'ta elektrik kontağından yangın çıktı. Çift, tek çocukları Erkan Şener ile yangından yara almadan kurtulurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evsiz kalan Şener Ailesi'nin yardımına AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi ve yönetim kurulu üyeleri yetişti. Aile ilk olarak partili bir turizmcinin oteline yerleştirildi. AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen, yönetim kurulunu toplayarak aileye yardım için harekete geçti. AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri evde inceleme yaptı.

Ardından da tek katlı ev tamamen yıkılıp, yeniden yapımına başlandı. Partililerin malzeme ve araç desteğinin yanı sıra maddi destekleriyle ev yeniden yapıldı. Bugün partililer evin duvarlarını ilk kat boyasını yaptı. Boyası tamamen bittikten sonra partililerin desteği ile alınan mobilya ve beyaz eşyaların yerleştirilecek olan evin en kısa sürede Şener Ailesi'ne teslim edileceği bildirildi.

'PARTİMİZİN VE ESNAFIMIZIN İMECESİ İLE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜK'

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, " Bugün burada inşaatını Marmaris halkıyla birlikte üstlendiğimiz evimizi boyamak için toplandık. Bu evde elektrik kontağından bir yangın çıkmış ve ev küle dönmüştü. Sonrasında aile ile görüşmelerimiz oldu. Her zaman yanlarında olduk. Bu evi de tüm ihtiyaçlarıyla yeniden yaşanabilir bir hale getirmek için kolları sıvadık. Sağ olsun Kadın Kolları Başkanımız Ayşegül Uslu Töredi Hanımefendi bu görevi üstlenerek evi çok güzel bir hale getirdi. Artık sadece boyası ve küçük eksikleri kaldı. Aile burada eski hayatına daha da iyi bir şekilde devam edecek inşallah. Parti olarak iyi niyetli ve yapıcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yangının ardından yaşanan süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi, yangının hemen ardından olay yerine gelecek aile ile görüşmeye başladıklarını belirtip, "İlk görüşmemizde çok üzgün ve mutsuzlardı. Tabii ki kim olsa evleri, yuvaları yıkılınca bu duyguları hisseder. Bir de küçük çocuğumuz vardı. Gözlerindeki korku endişe ve çaresizlik okunuyordu. Biz de bu duygularını paylaşarak kolları sıvadık. Esnafları gezerek yardım istedik. Sağ olsun Marmaris esnafı bizi bu konuda hiç yalnız bırakmadı. Hiç kimse bizi geri çevirmedi. Herkes işin bir ucundan tuttu ve çok güzel bir şekilde evimizi yeniden kurduk. Ailemiz de artık çok mutlu. Ev yakın zamanda tamamlanacak. İnşallah sağlıklı bir şekilde oturmaları nasip olsun. Partimiz üyesi inşaat sektöründeki arkadaşlarla görüşerek, çimento, tuğla aldık, çatı ustasından evin çatısını yapmasını istedik. Çok az bir maliyetle bu evi ayağa kaldırdık. Malzeme verebilen malzeme verdi.

Veremeyen alın terini ortaya koyarak işçiliği üstlendi. Dediğim gibi burası tamamen dayanışmayla ayağa kalktı. Partili partisiz tüm gittiğimiz esnaflar bize kapısını açtı. Yardımlaşma ile oldu. Güzel de oldu. Güzel tepkileri geldikçe biz daha da mutlu oluyoruz" dedi.

Eve şu ana kadar 300 bin lira harcandığı öğrenildi.

MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ
MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ
MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ
MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (2)
Evde Bakım Yardımı alan 500 binin üzerindeki engelli ve yakını için aşılama başlıyor
Evde Bakım Yardımı alan 500 binin üzerindeki engelli ve yakını için aşılama başlıyor
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Bergen Müge Anlı İlker Kaleli Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:18:37. #1.16#

title