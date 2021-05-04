MUĞLA MARMARİS'TE ESNAF VE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜ
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MUĞLA MARMARİS'TE ESNAF VE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tam kapanma günlerinde belediye küçük esnafa nakdi destek sağladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tam kapanma günlerinde belediye küçük esnafa nakdi destek sağladı. Küçük çiftçinin tarladan ürünü satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtarak yüzleri güldürdü. Ayrıca ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye, gıda paketi teslim edildi.

Marmaris Belediyesi, tam kapanma kararı sonrası küçük esnaf, çiftçi ve ihtiyaç sahibi kişilere destek olmak için harekete geçti. İlk olarak Ramazan Ayı kapsamında ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara tanesi 400 lira değerinde 3 bin gıda paketi dağıttı. Ayrıca 1000 küçük esnafa ise 750 lira nakdi destekte bulundu. İlçenin kırsal mahallelerinde küçük çapta çiftçilik yaparak halk pazarlarında satış yapan vatandaşlar da unutulmadı. Halk pazarlarının kapalı olması nedeniyle elindeki ürünleri satamayacak olan çiftçilerin kapısı çalındı. 13 kırsal mahalledeki 70 çiftçinin tarlasında ve hasat ettiği 1.5 ton sebze-meyve, 1400 bağ yeşillik (marul, maydanoz, roka, turp, pırasa) yerinde terazi ile ölçümler yapılarak satın alındı. Satın alınan sebze ve meyveler Beldibi Mahallesi'nde bulunan pazaryerinde belediye işçileri tarafından 2'şer kilo şeklinde poşetlendi. 1200 poşet belediye araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine götürüldü.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 17 günlük kapanma kararıyla birlikte özellikle küçük esnafımıza yönelik 750'şer lira nakdi yardımda bulunma kararı aldık. Bugün de ilçe sınırları içerisinde üretim yapan köylülerimizin mağdur olmaması için onlardan aldığımız ürünleri doğrudan ihtiyaç sahibi Marmaris yaşayanlarımıza ulaştırmak için çalışma başlattık. Dediğimiz gibi her zaman imkanlarımız ölçüsünde bütün Marmaris yaşayanımızın yanındayız. 3 bin koli gıda paketi yerlerine ulaştı. Marmarisliler korona virüs tedbirlerine uysunlar. Evde kalsınlar biz onların her türlü ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda karşılayacağız dedi.

MUĞLA MARMARİS'TE ESNAF VE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜ
MUĞLA MARMARİS'TE ESNAF VE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜ
MUĞLA MARMARİS'TE ESNAF VE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜ
MUĞLA MARMARİS'TE ESNAF VE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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