Muğla marmaris'te 'dostluk' sergisi

10.09.2019 13:59

Marmaris'te 'dostluk' sergisi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen 18'i yabancı 34 ressam 'Dostluk' adlı resim sergisi açtı.

Marmaris'te 15'i Yunan, 2'si Alman, 1'i İranlı ve 16'sı Türk olmak üzere 34 ressam, 'Mavi Marmaris'te Mor Buluşma' adı altında bir araya geldi. Sanatçıların 65 resmi, 'Dostluk' temasıyla, Belediye Kültür ve Sanat Evi'nde sanatseverlere sunuldu. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve Başkan Vekili Asım Geniş'in yanı sıra çok sayıda davetli açılışa katıldı. Etkinlikte ressamlara teşekkür belgesi verildi. Ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Yunan müzisyen, gitarıyla etkinliğe renk kattı. 1 hafta açık kalacak sergiden elde edilecek gelirin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 'Bir çocuk okutalım' projesi ile LÖSEV'e aktarılacağı kaydedildi. Yabancı sanatçıların kültür turlarına götürülerek Marmaris'in tarihi dokusu ve cennet koylarının tanıtılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA