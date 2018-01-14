Muğla Marmaris'te Dolu Manzarası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dolu yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan sahilde kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar bu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyip, soysal medyada paylaştı. Marmaris'te öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, yerini doluya bıraktı. 5 dakika boyunca fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Turistik İçmeler Mahallesi'ndeki Altın Sahili de beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Seyir tepesinde araçlarında manzara izleyen vatandaşlar, yaşanan kısa süreli güzelliği, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada 'Cennet Marmaris. Bir günde dört mevsim' yorumuyla paylaştı.

Tekrar başlayan yağmur sonrası dolunun yarattığı bu manzara kayboldu.