MUĞLA Marmaris'te dezenfekte tüneli kurumlara takılmaya başladı Marmaris'te dezenfekte tüneli kurumlara takılmaya başladıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 30 yıldır faaliyet halindeki bir kuru temizleme ve çamaşırhane şirketi koronavirüs salgınından korunmak için 'Jet Hijyen' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu.

Marmaris'te dezenfekte tüneli kurumlara takılmaya başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 30 yıldır faaliyet halindeki bir kuru temizleme ve çamaşırhane şirketi koronavirüs salgınından korunmak için 'Jet Hijyen' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. İlk dezenfeksiyon tüneli Belediye girişine takıldı. Bir hafta içinde kamu kurum kuruluşları,otel ve alışveriş merkezi olmak üzere 25 yere aynı dezenfeksiyon tünellerinden takılacağı bildirildi.

Marmaris'te 30 yıldır faaliyette bulunan bir kuru temizleme ve çamaşırhane şirketinin işletmecisi Süleyman Erdaş, aralarından mühendislerinde bulunduğu 10 kişilik ekibiyle koronavirüs salgınından korunmak için 'Jet Hijyen' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. Üç günde yapılan cihaz gelen talep üzerine ilk olarak Marmaris Belediyesi hizmet binası girişine takıldı. Belediyeye gelen vatandaşlar, ilk olarak tünel dışında bulunan dezenfektan ile ellerini temizliyor. Ardından girdikleri tünelde yayılan özel karışımla 360 derecelik solüsyon buharı ile üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor. Tünelde geçen kişi baştan ayağa dezenfekte olarak Belediye binasına giriyor.

BEŞ SANİYEDE TEMİZLİYOR

Dezenfeksiyon tünelinin önümüzdeki günlerde ilçedeki otel, kamu kurum kuruluş ve alışveriş merkezlerinin de aralarında bulunduğu 25 yere takılacağını söyleyen işadamı Süleyman Erdaş, "Temennimiz öncelikle bu virüsten en kısa zamanda kurtulmak. Biz bu süreçte işletmelerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının kullanabileceği bu hijyen tünelinin imalatına başladık. Marmaris ve çevre ilçelerden birçok yerden sipariş alamaya başlıyoruz. Hijyen tünelinin içerisinden geçerken duyarlı sensörler sayesinde dezenfekte işlemi başlıyor. Bu işlem 5 saniye gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Bu sürede vücudumuzun her yeri dezenfekte olmuş oluyor. Bu sistemle, insanların toplu giriş çıkış yaptığı yerlerde dezenfekte olacak. Böylece herhangi bir virüse temas ettiyse taşımamış olacak. Dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onaylı ve biyosidal üretim belgesi olan firmalardan temin ediyoruz. Firmalardan öncelikle sertifikalarını istiyoruz.10 gün içinde 25 kuruma bu cihazı takacağız" dedi. Erdaş, ayrıca araçlar için üretecekleri dezenfekte cihazının projesinin de tamamlandığını kaydetti.

Dezenfeksiyon tünelin monte edilmesi ardından vatandaşlar ve belediye çalışanları içinden geçerek dezenfekte oldu.

Kaynak: DHA