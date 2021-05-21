MUĞLA MARMARİS'TE BELEDİYENİN HASADI YAPTIĞI PATATESLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI
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MUĞLA MARMARİS'TE BELEDİYENİN HASADI YAPTIĞI PATATESLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, belediye ekipleri tarım potansiyelini artırmak için atıl vaziyetteki 3 dönüm alana ektiği patatesin hasadını gerçekleştirdi.

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, belediye ekipleri tarım potansiyelini artırmak için atıl vaziyetteki 3 dönüm alana ektiği patatesin hasadını gerçekleştirdi. Toplanan yaklaşık 1 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Marmaris Belediyesi, iki yıl önce ilçenin 45 kilometre kırsalında bulunan Turgut Mahallesi'nde atıl haldeki 3 dönüm arazisinde tarım için proje hazırladı. Yapılan analiz ve inceleme sonrası yer fıstığı, zeytin ve patates ekimi yapıldı. Yer fıstığı ve zeytin hasadını tamamlayan belediye ekipleri bugün de patatesleri topladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, belediye birim müdürleri, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve mahallelinin katıldığı hasat töreni yapıldı. Belediye Başkanı Oktay traktör üzerine çıkarak patatesin ilk hasadını gerçekleştirdi. İlk etapta 3 dönüm araziden yaklaşık 1 ton patates toplanarak kasalara konuldu. Araçlara yüklenen patatesler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Uzun yıllardır kurumlarına ait arazilerin atıl olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İlçemizi sadece turizmle değil tüm unsurlarıyla bütünleşmiş bir kent haline getirmek istiyoruz. Turizm kenti Marmaris'i tarımda da iddialı hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Çok verimli topraklara sahibiz ama bugüne kadar ilgisizlik nedeniyle gün yüzüne çıkartılamamıştı. Toplanan ürünler ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıldı. Marmaris tek turizm de değil tarım da daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum" dedi. Hasat sonrası gelen davetlilere tarladan toplanan patatesler ile kumpir yapılarak ikram edildi.

MUĞLA MARMARİS'TE BELEDİYENİN HASADI YAPTIĞI PATATESLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI
MUĞLA MARMARİS'TE BELEDİYENİN HASADI YAPTIĞI PATATESLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI
MUĞLA MARMARİS'TE BELEDİYENİN HASADI YAPTIĞI PATATESLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI
MUĞLA MARMARİS'TE BELEDİYENİN HASADI YAPTIĞI PATATESLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MUĞLA MARMARİS'TE BELEDİYENİN HASADI YAPTIĞI PATATESLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI - Haberler
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