MUĞLA Marmaris'te arızalanan tekneden 2 kişi kurtarıldı

Marmaris'te arızalanan tekneden 2 kişi kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motor bölümünde elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Marmaris ilçesinin 40 kilometre açıklarındaki Çiftlik Mahallesi'ndeki bir koyda meydana geldi. 14 metrelik teknenin motor bölümündeki elektrik aksamında henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 2 kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlik Mahallesi açıklarında bulunan tekneye yanaşan ekipler, iki kişiyi kurtardı. Tekne sahil güvenlik botuna bağlanarak Marmaris ilçesine getirildi.

Kaynak: DHA