Muğla Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok ettiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki ruhsatlı işletmelerde yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi.

Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki ruhsatlı işletmelerde yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi. Kaynak: DHA