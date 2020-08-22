Muğla Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti
Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok ettiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki ruhsatlı işletmelerde yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi.
22.08.2020 00:51 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:55
Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki ruhsatlı işletmelerde yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi.
Kaynak: DHA