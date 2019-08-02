MUĞLA Marmaris'te adaya terk edilen eşek için seferber oldular

Marmaris'te adaya terk edilen eşek için seferber oldular

Marmaris açıklarındaki Koca Ada'ya terk edilen, aç ve susuz kalan eşeğin kurtarılması için hayvanseverler, sosyal medyadan çağrı yaptı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Kaya, Kurumlardan destek istedik ama dönüşü olmadı. Aç ve susuz kalan eşeğin kurtarılması için teknecilerden destek istiyoruz dedi.

Marmaris'e 65 kilometre uzaklıkta bulunan, turistik Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada'ya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce eşek bırakıldı. Sadece denizden gidilebilen adada eşeği gören günübirlik gezi teknesi sahipleri ve tatilciler, hayvanseverleri aradı. Su ve yiyecek olmayan adada anıran eşeği gören hayvanseverler, birkaç kuruma durumu bildirmesine rağmen sonuç alamadı. Bunun üzerine Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Kaya, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. DHA muhabirine konuyla ilgili açıklama yapan Kaya, Bize bir eşeğin adaya bırakılarak, kaderine terk edildiği ihbarı geldi. 3- 4 gün önce tekne ile birileri tarafından bırakıldığını öğrendik. Yaban eşeği değil, yük taşıması için kullanılmış bir hayvan. Adada su ve yiyecek yok. Tekneciler yanaşarak su ve yiyecek bırakıyormuş. Tekne ayrılırken, 'Beni kurtarın' der gibi uzun uzun anırıyormuş. Çeşitli kurumlara durumu bildirdik, destek istedik; ancak dönüş olmadı. Aç ve susuz kalan eşeğin kurtarılması için teknecilerden destek istiyoruz. Marmaris Hayvan Hakları Platformu ve derneğimizle birlikte kurtarılması için girişim başlattık. Sosyal medyada paylaşımımızı gören Muğla'nın Ula ilçesindeki bir aile kurtardığımızda eşeğe bakabileceklerini söyledi. Eşeğin durumu iyi değil, bir an önce kurtarılmasını istiyoruz dedi.

Kaynak: DHA