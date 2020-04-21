MUĞLA Marmaris'te 23 Nisan için balkon ve pencereler Türk bayrağıyla süslendi Marmaris'te 23 Nisan için balkon ve pencereler Türk bayrağıyla süslendiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçirecek vatandaşlar, pencerelerini ve balkonlarını Türk bayrağıyla süsledi.

Marmaris'te 23 Nisan için balkon ve pencereler Türk bayrağıyla süslendi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçirecek vatandaşlar, pencerelerini ve balkonlarını Türk bayrağıyla süsledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için Marmaris'te bayrak seferberliği başladı. Sosyal medyada 'Evinde kal, bayrağını as, coşkuya katıl' adı altında yapılan paylaşıma uyan Marmarisliler, ev ve apartman dış duvarlarına, balkonlarına ve pencerelerine Türk bayrağı astı. Evinde ailesiyle kendini izole eden Deniz Hamdi Gökçen, "Virüs salgını nedeniyle evimizde izole yaşıyoruz. 23 Nisan coşkusunu yaşamak için evlerini dış duvarlarına, balkon ve pencerelerimize Türk bayrağı astık. 100'üncü yılı buruk kutlayacağız ama önce sağlık diyoruz. Akşam ise balkonlardan İstiklal Marşı çalacağız" dedi. Yapılan süslemelerle Marmaris'te bayramın kutlandığı dikkat çeken adreslerden Kemeraltı Mahallesi'ndeki 105 Sokak'ta, bu yıl 7'ncisi yapılacak kutlamalar tedbirlere takıldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle halk bir araya gelemeyecek olsa da 105 Sokak, 2 bine yakın Türk bayrağı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donatıldı.

Kaynak: DHA