MUĞLA Marmaris Osmaniye köyündeki yangında vatandaşlar; "Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz"

Orman yangınında tablo büyüyorMarmaris Osmaniye köyündeki yangnda vatandaşlar; Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruzMuğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü orman yangınından en çok etkilenen mahallelerden biri Osmaniye oldu.