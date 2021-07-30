MUĞLA Marmaris Osmaniye köyündeki yangında vatandaşlar; "Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz"
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MUĞLA Marmaris Osmaniye köyündeki yangında vatandaşlar; "Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman yangınında tablo büyüyorMarmaris Osmaniye köyündeki yangnda vatandaşlar; Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruzMuğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü orman yangınından en çok etkilenen mahallelerden biri Osmaniye oldu.

Orman yangınında tablo büyüyor

Marmaris Osmaniye köyündeki yangnda vatandaşlar; Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü orman yangınından en çok etkilenen mahallelerden biri Osmaniye oldu. Osmaniye'de, 25 hane, 45 dam, 600 arı kovanı ile 75 küçükbaş hayvan telef oldu.

(GENİŞ HABER GEÇİLECEK

(Haber: Kamera: Cavit AKGÜN-Kaan ULU-MUĞLA/DHA

MUĞLA Marmaris Osmaniye köyündeki yangında vatandaşlar; 'Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz'
MUĞLA Marmaris Osmaniye köyündeki yangında vatandaşlar; 'Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz'
MUĞLA Marmaris Osmaniye köyündeki yangında vatandaşlar; 'Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz'
MUĞLA Marmaris Osmaniye köyündeki yangında vatandaşlar; 'Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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