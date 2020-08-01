MUĞLA MARMARİS Marmaris sahillerinde bayram bereketi
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MUĞLA MARMARİS Marmaris sahillerinde bayram bereketi

Marmaris sahillerinde bayram bereketiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçirenler ve günübirlik araçlarıyla çevre şehirlerinden gelenler, sahillerde "Yere iğne atsan düşmez" dedirten görüntüler sergiledi.

01.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:28

Marmaris sahillerinde bayram bereketi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçirenler ve günübirlik araçlarıyla çevre şehirlerinden gelenler, sahillerde "Yere iğne atsan düşmez" dedirten görüntüler sergiledi.

Bayram tatilini kente geçirenler veya günübirlik araçlarıyla Aydın, İzmir, Afyon, Denizli ve Muğla'nın ilçelerinden ilçeye gelenler, Marmaris'teki sahilleri doldurdu. Ana caddelerde bulunan elektronik termometrelerin gölgede 38 olarak ölçüldü. Yüzde 70 yüksek nemle birlikte güneşte daha fazla hissedilen sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenlerin adresi plajlar oldu. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda kimileri çocuklarıyla birlikte günü boyu denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler, sahil yolunda kiraladıkları bisikletleri sürdü, bazıları eşsiz deniz manzarası eşliğinde öz çekim yaptı. Şezlonglarında uzanıp bronzlaşmayı tercih edenler yanı sıra şemsiye altında kitap okuyup dinlenenler görüldü. Gurbetçilerin de aralarında bulunduğu adrenalin tutkunu tatilciler, jet-ski ve paraşüt gibi su sporları yaptı. Tatilciler bol bol denize girip, güneşlendi.

İzmir'den eşi ile tatile gelen Metin Çiçekçi, "İzole ve huzurlu tatilimi yapıyorum. Bu sene biraz daha az kalabalık. Sürekli Marmaris'e tatile geliyorum, mutluyum" dedi. Gül Kozan ise, "Ankara'dan bir haftalık bayram tatiline geldim. İlk defa geldiğim bu güzelliğin tadını çıkartıyorum" dedi.

MUĞLA MARMARİS Marmaris sahillerinde bayram bereketi

Kaynak: DHA

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