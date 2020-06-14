MUĞLA MARMARİS Korona sürecinde mutfakta bakıra talep arttı
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MUĞLA MARMARİS Korona sürecinde mutfakta bakıra talep arttı

Korona sürecinde mutfakta bakıra talep arttıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yer alan yiyecek-içecek sektöründeki işletme sahipleri, bilim insanlarının kovid-19'u bakırın daha kısa süre barındırdığı yönündeki açıklaması sonrası, bu tür ürünlere yöneldi.

MUĞLA MARMARİS Korona sürecinde mutfakta bakıra talep arttı
14.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:05

Korona sürecinde mutfakta bakıra talep arttı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yer alan yiyecek-içecek sektöründeki işletme sahipleri, bilim insanlarının kovid-19'u bakırın daha kısa süre barındırdığı yönündeki açıklaması sonrası, bu tür ürünlere yöneldi.

Kavaklıdere ilçesinde 3 asırlık geçmişi olan bakırcılık mesleği ustaları, unutmaya yüz tutan bakır ürünlerine koronavirüs salgınında normalleşme sürecinde taleplere yetişmeye çalışıyor. Marmaris- Muğla Karayolu üzerinde bakır dükkanı işleten üçüncü kuşak bakır ustası Davut Akın Gülşen (43), mart ayında ABD ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bilim adamlarının yaptığı açıklamalarda koronavirüsün bakırda 4 saat ve çelikle diğer materyallerde ise 3 gün yaşadığını açıkladığını belirterek, "Bu süreçte tedbir amaçlı mekanlarımızı kapattık. Normalleşme süresince tekrar acınca vatandaş ve işletmelerde yoğun bir talep olduğunu gördük" dedi. Şehirde yaşayan veya varlıklı insanların evlerinin bir köşesinde süs eşyası olarak duran bakır mutfak gereçlerinin artık asıl görevi için ocaklarda yerini aldığını belirten Gülşen, "Bakır mutfak gereçleri doğru temizlenirse ömürlüktür. Bakır ile yaptığınız yemekler sağlık ve lezzet açısından diğer metallere benzemez. Kamuoyunda bilinen aksine daha çok köylüler kullanır algı var. Artık köylüler bakırlarını satıp çelik tencere almakta. Marmaris'te ve büyükşehirlerden tatile gelen 40 yaş ve üzeri eski damak tadını arayanlar bakır tencere istiyor. Normalleşme sürecinde dükkanlarımızı acınca bir anda vatandaşlar ve restoran-kafeterya işletmecilerinden talep atmaya başladı. En çok çeşitli ebatlarda tencere, çaydanlık ve sahanlık istiyorlar. Tedarikçilerden bakırın ham halini kilosu 50 liradan alıyoruz. Yapacağımız ürünün ebatlarına göre işçilik katarak fiyatlar değişiyor. Tencere takımları büyüklüğüne göre 200 ila 500 lira arasında. Karadeniz'de kuymak tabir edilen, Ege Bölgesinde ise sahanlık dediğimiz bakır tavalarımız ebatlarına göre 30 ila 100 lira arasında satılmakta. Bakır çaydanlıklar yine ebatlarına göre 100 ila 800 lira arasında satılıyor. Eskiden restoranlarda ve yiyecek-içecek satışı yapan mekanlarda süs eşyası olarak kullanıyorlardı. Özellikle bu normalleşme süreci sonrası mutfaklarda kullanmak için almaya başladılar. Marmaris'te birçok işletme çeşitli ebatlarda bakır tencere, çaydanlık ve sahanlık almaya başladı. Avrupalı ve Türk bilim adamlarının bakırın sağlığı ile yapılan yemeklerinin lezzetini bahsedince kadınlarımız mutfaklarında tercih etmeye başladı" dedi.

Kentte 25 yıldır restoran işletmeciliği yapan Gökhan Aydın, "İşletmemizde koronavirüs öncesi de bakır mutfak gereçleri kullanıyorduk. Normalleşme sürecinde bilim adamlarının açıklaması ardından daha çok kullanmaya başladık. Sağlıklı ve yemeklerin daha lezzetli olduğu öğrendik" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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