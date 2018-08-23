Muğla Marmaris'i Kenan Doğulu Coşturdu

Marmaris'i Kenan Doğulu coşturdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahne alan pop müziğin sevilen seslerinden Kenan Doğulu, tatilcileri coşturdu.

Ünlü şarkıcısı Kenan Doğulu, Kurban Bayramı'nda Marmaris Amfi Tiyatro'da Yaz konserleri kapsamında hayranları ile buluştu. Doğulu, sahne öncesi İnstagram hesabında Sanat ve sanatçıya sahip çıkan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı gönülden kutlarım mesajı yayınladı. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, eşi Sevgi Acar ve ilçe protokolünün tam kadro katıldığı Kenan Doğulu konserini yaklaşık 4 bin kişi izledi. Doğulu, çoğunlukla eski parçalarını

seslendirdiği sahnede danslarıyla da büyük ilgi gördü. 25 yıllık müzik hayatında büyük sükse yapan Güzeller İçinden, Çakkıdı, İlk Adımı Sen At ve Yaparım Bilirsin gibi çok beğenilen şarkılarına repertuvarında iki kez yer verdi. 2 saat sahnede kalan Doğulu, eski ve yeni albümündeki 22 şarkılık hareketli repertuvarıyla izleyicileri bir an olsun yerinde oturtmadı. Şarkıcı, konserini Yaparım Bilirsin isimli parçasıyla tamamladı. Doğulu, konserin sonunda uzun süre alkışlandı. Kenan Doğulu, hayranlarını kırmayıp, kuliste birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.