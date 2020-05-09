MUĞLA Marmaris 'Evde kal' çağrılarına uydu
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MUĞLA Marmaris 'Evde kal' çağrılarına uydu

MUĞLA Marmaris 'Evde kal' çağrılarına uydu
09.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:27

Marmaris 'Evde kal' çağrılarına uyduMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kısıtlamasının sona ermesine ve güneşli havaya rağmen vatandaşlar evlerinde vakit geçirerek izole olmaya devam etti.

Marmaris 'Evde kal' çağrılarına uydu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kısıtlamasının sona ermesine ve güneşli havaya rağmen vatandaşlar evlerinde vakit geçirerek izole olmaya devam etti. Şehir merkezinin en işlek caddeleri kısıtlamanın olduğu günlerden farksızdı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Marmaris'te öğle saatlerinde sıcaklıklar 29 dereceyi gördü. Sıcakların artmasına rağmen ilçenin araç ve insan yoğunluğunun en fazla olduğu Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Yeni Yol Caddesi'nde kalabalık görülmedi. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerdeki gibi ana cadde, sokak ve çeşitli dükkanların yoğun olduğu yerlerde az sayıda Marmarisli yüzlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak dolaştı. Marmaris-Datça ilçelerinin geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktası'nda araç trafiği beklenilenden az oldu. Günde 2 bin ile 3 bin aracın geçiş yaptığı kontrol noktasında denetimler sıklaştırıldı. Sabah 09.00-14.00 saatleri arası 748 araç geçiş yaptı. 230 araç Muğla'nın ilçelerinden gelen özel araç olarak kaydedilirken çoğunluğu ticari faaliyet yapan satış temsilcisi, kargo, kurumsal market ve işletmelerin araçları oldu. Sahil yürüyüş yolları, parklar ve plajlar da vatandaşın girilmesi yasak olduğu için boş kaldı.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde yaşayan Hüseyin Gürüş (28) ticari bir faaliyet nedeniyle dışarıya çıkmak durumunda kaldığını söyleyerek "İşimi bitirdikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak gezeceğim" dedi. Kurumsal bir firmanın satış temsilcisi Ahmet Tanverdi (30) de "Firmanın Muğla satış temsilcisi olduğum için sürekli 13 ilçeyi dolaşıyorum. Maskemi taktım, dezenfektanım yanımda ve sosyal mesafeyi koruyarak işlerimi yapıyorum. Görüşmelerimi tamamladıktan sonra deniz manzarası seyredip geri döneceğim" diye konuştu.

MUĞLA Marmaris 'Evde kal' çağrılarına uydu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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