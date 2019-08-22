MUĞLA Marmaris esnafı İngilizceden sonra Rusça öğreniyor

22.08.2019 09:46

Marmaris esnafı İngilizceden sonra Rusça öğreniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistik eşya satan esnaf, çoğunluğu İngiliz olan müşterileriyle girdikleri diyaloglar sayesinde uzun yıllar önce İngilizceyi öğrendi ya da geliştirdi. Son yıllarda artan Rus turistler sayesinde ise bu kez, Rusça öğrenmeye başladı.

Turunç Mahallesi'nde her hafta pazartesi günü kurulan semt pazarı, yabancı turistlerin yanı sıra yerleşik yaşayan çoğunluğu İngiliz olmak üzere Rus ve Alman müşterilerin de ilgisini çekiyor. Mahallenin zümrüt yeşili ormanlarına bakan bir sokağında kurulan 50 metre uzunluğundaki, 7'si gıda olmak üzere toplam 40 tezgahın yer aldığı; giyim, hediyelik eşya, tekstil ürünleri ve aktar ürünlerinin satıldığı stantlar rağbet görüyor. İngilizlerle sürekli diyalog halinde olan pazarcılar, fiyatlandırmada euro ve dolar üzerinden satış yapıyor. Çoğunluğu İngiliz olan müşterileriyle girdikleri diyaloglar sayesinde uzun yıllar önce İngilizceyi öğrenip geliştiren pazar esnafı, son yıllarda artan Rus müşteriler sayesinde bu kez Rusça öğrenmeye başladı.

İNGİLİZCE ÖĞRENDİK ŞİMDİ SIRA RUSÇA'DA

Pazarcılardan 44 yaşındaki Aktar Murat Durmaz, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra pazarcılığa başladım. Bizde bir tabir vardır; Pazarın tozunu ve toprağını yutan vazgeçemez. Ben de buna takıldım. Her gün 1 yabancı kelime öğrenseniz, yılda 365 kelime öğrenirsiniz. Okulda grameri aldım ama pazarda İngilizceyi geliştirdim. Burada yerleşik yaşayan çok fazla yabancı var. Malımı satmak için öğrenmek zorundaydım ve öğrendim. Şimdi Ruslar gelmeye başladı. Onlarla konuşarak Rusça öğrenmeye çalışıyorum. Çok güzel dostluklarımız oldu. Ben de onlar da mutlu dedi.

Meyve satan 35 yaşındaki Selçuk Özkaya ise, 15 yıldır Marmaris'te yaşıyorum, 12 yıldır da pazarcılık yapıyorum. İngilizcemi bu pazarda geliştirdim. İngilizce bir kelime anlamazken, zaman içinde turistlerle diyaloglarla kendimi geliştirdim. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü müşterilerimizin çoğunluğu yerleşik yaşayan yabancılar ve turistler. İngilizceyi burada geliştirdiğim gibi şimdi de Rusça öğrenmek için çabalıyorum. Tekne ve çeşitli turlarla gelen Rus turistlerle konuşmalarla yavaş yavaş öğreniyorum dedi.

28 yıldır semt pazarında meyve ve sebze sattığını söyleyen ilkokul mezunu 52 yaşındaki Seyhan Eryılmaz, İngilizceyi pazarda turistlerle konuşarak öğrendim. Tezgahtaki ürünlerimi satacak kadar İngilizce biliyorum. Bildiğimiz bir tarlamızda ürünleri yetiştirmek bir de İngilizce dedi.

Kaynak: DHA