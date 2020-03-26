MUĞLA Marmaris caddelerine 'Evinde kal' pankartları asıldı Marmaris caddelerine 'Evinde kal' pankartları asıldıMUĞLA'nın Marmaris Belediyesi, kentteki caddelere 'Evinde kal' pankartları astı.

Marmaris caddelerine 'Evinde kal' pankartları asıldı

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi, kentteki caddelere 'Evinde kal' pankartları astı.

Marmaris Belediyesi aldığı kararla vatandaşları bilgilendirmek ve uyarmak için ilçenin ana 7 caddesine 'Evinde kal' başlığıyla 'Artırılmış sosyal mesafeyi her zaman koruyun. Dışarıda geçireceğiniz zorunlu zamanı kısa tutun. Hiç kimseye birkaç metreden fazla yaklaşmayın' yazılı pankartları astı. İlçenin ana Atatürk, Ulusal Egemenlik, Yunus Nadi, Cumhuriyet, Kemal Elgin Siteler ve Altınoluk Caddesi'ne pankartlar asıldı. Yazılı pankartların önümüzdeki günlerde 13 kırsal mahalle girişine de asılacağı öğrenildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında kurulan ilçe protokolünü kapsayan koronavirüs tedbirleri kurulunun, denetimlerini sık aralıklarla gün boyu devam ettiği, mekanların genelgeye ve sokakta bulunan halkın belirtilen sağlık kurallara uydukları bildirildi.

Kaynak: DHA