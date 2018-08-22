Muğla Marmaris, Bayram Boyunca 1 Milyon Tatilciyi Ağırlayacak

Marmaris, bayram boyunca 1 milyon tatilciyi ağırlayacak

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizmcilerin yüzü Kurban Bayramı tatilinde gelenlerle güldü. Marmaris ve çevresindeki konaklama tesisleri bayram süresince 1 milyon tatilciyi misafir edecek.

Kurban Bayramı'da tatilcilerin Marmaris ve çevresine akın etmesiyle konaklama tesisleri dolan turizmcinin yüzü güldü. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek 8 kilometrelik kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu. Marmaris'in 'yüksek sezon' diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına 10 günlük bayram tatilinde ulaşıldı. Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Birkaç gün önce Marmaris girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık. Hatta çift şeritli Marmaris-Datça Karayolu bile tıkandı. Bayramın ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı dedi.

Kamu kurum kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü

Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk. Tüm kamu kurum kuruluşları, belediye, acente, işletmeler ve konaklama sektörü bayram misafirlerimizi çok iyi ağırlamak için güzel hazırlandı. Otellerimiz şu an için yüzde 100 dolu. Marmaris'te 'her şey dahil' dediğimiz sisteminde 70 bin nitelikli yatak kapasitesi mevcut. Bayram süresince günübirlik kullanım olarak 30 bin misafirimiz şehrimize geliyor. Marmaris'in, günlük 100 bin kişilik misafiri var. Bayram süresince çok yoğun olacak. Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız. Biz hazırız ve misafirlerimizin güzel bayram geçireceklerine inanıyorum. Kuzey Ege Bölgesi'nden yanı sıra güney ve doğu şehirlerinden çok yoğun rezervasyon mevcut. Komşu illerimizden gelecek olan günü birlik tatilciler de ilçemizde güzel anılar biriktiriyor.