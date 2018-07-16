Muğla Lüks Ciple Gelerek 5 Adet Saksı Çaldı

Lüks ciple gelerek 5 adet saksı çaldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bahçe mobilyası ve peyzaj ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir mağazanın önüne lüks ciple gelen kimliği belirsiz bir kadının, işletme önündeki 5 saksıyı çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 18 yıldır mağazayı işleten Hasan Altıkat, şaşkınlık yaşadığını belirterek, Bahçe mobilyalarımızın büyük bölümü zaten cadde üzerinde. 18 yıllık esnafım böyle bir olayla karşılaşmadım. Şüphelinin bulunması için görüntülerle birlikte emniyete şikayette bulunduk dedi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kapuz Caddesi üzerinde bahçe mobilyası ve peyzaj ürünleri satışı yapan mağazanın önüne, dün (pazar) saat 23.23'te işletme kapalıyken gelen beyaz renkli lüks cipten inen kimliği belirsiz bir kadın, işletme önündeki 5 saksıyı alarak aracına yükledi ve kaçtı. Durumu sabah fark eden işletme sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şaşkınlık yaşadı. Lüks ciple saksı hırsızlığını polise bildirdi. Zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Mağaza sahibi evli ve iki çocuk babası 43 yaşındaki Hasan Altıkat, 18 yıldır mağazayı işletiyorum. Daha önce böyle bir olaya tanık olmadım. Lüks ciple gelip 5 adet Meksika saksını götürdüğünü gördük. Saksıların toplam değeri 1500 TL. Çok büyük bir rakam değil ama neden insan böyle bir şeye ihtiyaç duyar. Görüntülerle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduk dedi.