Muğla Lüks Araçlara Uyuşturucu Ticareti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda kokain, skunk ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden M.N.P.'nin, uyuşturucu madde satarken dikkat çekmemek için, lüks araç kullandığı belirtildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, M.N.P. adlı şüphelinin, dünyaca ünlü Gümbet Barlar Sokağı ve Yalıkavak Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarında kokain ve skunk adlı uyuşturucu maddeyi sattığını tespit etti. Şüpheli bu sabah, ilçe merkezinde lüks bir araçta yakalanarak gözaltına alındı. M.N.P'nin aracında ve evinde yapılan aramada, 20.5 gram kokain, 20 gram skunk, 1 hassas terazi, 1 öğütücü, hesap alışverişlerinin olduğu not kağıdı, 60 euro, 21 mermi ele geçirildi. M.N.P.'nin dikkat çekmemek için uyuşturucu ticaretinde lüks araç kullandığı belirlendi.

Kentteki ikinci bir operasyonda, H.C.Z. adlı şüphelinin İzmir'den Bodrum'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Bodrum Otobüs Terminali'nde otobüsten inen H.C.Z., polis ekiplerince yakalandı. H.C.Z.'nin sırt çantasında yapılan aramada 64 uyuşturucu hap, 15 gram esrar ve 10 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.