Muğla Latmos Dağı'ndaki 10 bin yıllık kalıntılar turizme açılıyor
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Muğla Latmos Dağı'ndaki 10 bin yıllık kalıntılar turizme açılıyor

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla Latmos Dağı'ndaki 10 bin yıllık kalıntılar turizme açılıyor

Muğla Latmos Dağı'ndaki 10 bin yıllık kalıntıların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Muğla Latmos Dağı'ndaki 10 bin yıllık kalıntıların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Dünyanın en eski yolları arasında gösterilen Karya Yolu'na ev sahipliği yapan Latmos Dağı'nda çok sayıda mağarada tespit edilen ve Neolitik Çağ'a tarihlenen kaya resimleri, ilk çağ insanlarının kardeşlik mesajını bugüne taşıyor.

Herakleia Antik Kenti'nde bulunan tarih öncesi döneme ait kaya resimleri ile bir kısmı yıkılan Yediler Manastırı'nın hemen yanı başında bulunan bir kayaya resmedilen dini motifler ve figürler yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Bölgenin turizmi kazandırılması için Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında tarafların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Prof. Dr. Bilal Söğüt Heraklia Latmos Antik Kenti ile ilgili sunum yaptı.

Latmos Dağı eteklerinde ve limanda iki ayrı yerleşimden yapılar bulunduğunu belirten Söğüt, 10 bin yıllık tarihi kalıntılar ve doğal güzellikleriyle bu bölgenin binlerce yıl sonra tekrar dünyaya açılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Vali Tavlı, bölgede çalışmaların hemen başlaması talimatı verdi.

Çalışmalar kapsamında bölgede öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı yönergelerine uygun olarak yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları yapılarak, antik yollar temizlenecek. Belirli alanlarda kurtarma kazısı yapılacak.

Alandaki yapıların ve kalıntıların temizlenmesinin ardından gezi yolları düzenlenerek bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından görülerek gezilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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