MUĞLA Kuaförlerin ilk gün saç boyama mesaisi
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MUĞLA Kuaförlerin ilk gün saç boyama mesaisi

Kuaförlerin ilk gün saç boyama mesaisiMUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber ve kuaförlerde, bugün tedbirli olarak hizmet verilmeye başlandı.

MUĞLA Kuaförlerin ilk gün saç boyama mesaisi
11.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:01

Kuaförlerin ilk gün saç boyama mesaisi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber ve kuaförlerde, bugün tedbirli olarak hizmet verilmeye başlandı. Kuaföre gelen kadınların, daha çok saç boyatması dikkat çekti.

Koronavirüsle mücadele nedeniyle 21 Mart'tan bu yana kapalı olan berber ve kuaförler, bugün itibarıyla iş yerlerinde tedbirlere uyarak, hizmet vermeye başladı. Temizlik ve dezenfekte çalışmaları tamamlanan kuaförlerde, ilk günden kişisel bakım başta olmak üzere saç boyası yaptıran müşterilerin yoğunluğu dikkat çekti. Datçalı kuaför Salise Bayer (41), yaklaşık 2 aylık aradan sonra yeniden hizmete vermeye başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bayer, "Kapalı olduğumuz dönemde müşterilerimizden talepler alıyorduk. Evlere gidip hizmet vermemiz isteniyordu ama böyle bir uygulamaya hiç girmedik. Bugün hizmet vermeye başladık. Gelen müşterilerimiz arasında en çok kişisel bakım talebinde bulunduklarını görüyoruz. Manikür, pedikür, ağda ve kaş alma gibi talepler oluyor. Saç bölümünde ise daha çok boya ve kesim istekleri var. Müşterilerimizi 1'er saat arayla kabul ediyoruz. Saat 19.00'da ise hizmete son vereceğiz" diye konuştu.

Kişisel bakım ve saç kesimlerinden önce koltuk ve tüm malzemelerin dezenfekte edildiğini anlatan Bayer, "Koltuklar ve malzemeler steril hale getiriliyor, cihazımız sürekli açık bulunuyor. Sık sık temizlik yapıyoruz" dedi.

Günler sonra saç boyatmak üzere kuaföre gelen İngilizce öğretmeni Simge Satır (40) ise "Kuaförlerin yeniden açılmış olmasından çok memnunum. Çünkü gerçekten daha öncesinde kişisel bakımlarımızı zorunlu olarak yeterince yapamıyorduk. İnsanın böyle bir zamanda kişisel bakımı yerinde olursa en azından kendisini daha iyi motive edebilir. Zor günler geçirdik. Umarım artık hepsi geride kalır" diye konuştu.

MUĞLA Kuaförlerin ilk gün saç boyama mesaisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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