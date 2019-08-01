MUĞLA Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Kore gazisi Mustafa Kocabıçak (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 5 çocuk babası Kore gazisi Mustafa Kocabıçak, bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Esnaf Hastanesi'nde, dün (çarşamba) akciğer yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Kocabıçak'ın cenazesi için bugün öğlende, Datça'nın kırsal Karaköy Mahallesi Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutan Vekili Hava Yüzbaşı Konuralp Küçüködük, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Datça İlçe Temsilcisi Ferhat Ünsalan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Menteşe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şehit Yakını ve Gazi Birimi Sorumlusu Burcu Yıldız, gazinin eşi 83 yaşındaki Rabia Kocabıçak, ocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde eşinin tabutuna sarılıp ağlayan Rabia Kocabıçak'ı yakınları teselli etti. Kılınan namazının ardından, Türk Bayrağına sarılı tabutu askerlerin ve vatandaşların omuzlarında taşınan gazi Koçabıçak'ın cenazesi, Karaköy Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA