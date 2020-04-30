MUĞLA Köpek balığı sanılan zargana azmanları, Bodrum'da tartışma konusu oldu-TEKRAR

Köpek balığı sanılan zargana azmanları, Bodrum'da tartışma konusu oldu-TEKRARBODRUM'daki Gündoğan koyunda görüntülenen zargana azmanı cinsi balık, büyüklüğü ve yüzgeçleri nedeniyle köpek balığına benzetildi.

Köpek balığı sanılan zargana azmanları, Bodrum'da tartışma konusu oldu-TEKRAR

BODRUM'daki Gündoğan koyunda görüntülenen zargana azmanı cinsi balık, büyüklüğü ve yüzgeçleri nedeniyle köpek balığına benzetildi. Sosyal medyada da tartışma konusu olan balıkların koronavirüs tedbirleri kapsamında sahile girişlerin kapatılması üzerine kıyıya kadar yaklaştıkları öğrenildi.

Gündoğan Sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, denizde kıyıya yakın bir noktada 1,5 metre uzunluğunda ve yüzgeçleri su yüzeyinde olan iki balığın yan yana yüzdüğünü gördü. Balıkları yüzgeçleri nedeniyle köpek balığına benzeten vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Bodrum'da tartışma konusu oldu. Yüzgeçleri suyun dışında yüzen balıklar; kılıç balığı, köpek balığı ve yunus balığına benzetildi. İlk bakışta köpek balığını andıran bu balık türünün çiftleşme mevsimindeki zargana azmanı olduğu tespit edildi. Balıkların koronavirüs tedbirleri kapsamında sahile girişin kapatılmasının ardından kıyıya kadar yaklaştıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA