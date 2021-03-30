MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, spor hocası Engin C.'nin (33), kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı fili ve sözlü şiddetin güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılık harekete geçti.

MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, spor hocası Engin C.'nin (33), kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı fili ve sözlü şiddetin güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılık harekete geçti. Poliste ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Engin C. savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandı
MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandı
MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandı
MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım
Magazin Cem Adrian Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 21:03:58. #1.16#
title