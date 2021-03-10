Muğla kıyılarında yapılaşma olduğu iddiası

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformunca, Muğla kıyılardaki yapılaşmanın durdurulması, koyların korunması amacıyla birlikte hareket etme kararı alındığı bildirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) sekretaryasını yürüttüğü Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformundan yapılan yazılı açıklamada, Fethiye, Göcek ve Dalaman koylarındaki son durumun ele alındığı toplantıda, "Google Earth" görüntüleri üzerinden koyların imar barışını kapsayan 2017 yılından önceki ve sonraki halinin değerlendirildiği belirtildi.

Fethiye, Göcek, Dalaman'ın doğal ve tarihi zenginliklerinin korunması amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olan bölgedeki kıyılarda, koylarda ve tarım alanlarında yapılaşmanın son yıllarda arttığı iddia edilen açıklamada, "Özellikle Fethiye, Göcek ve Dalaman koylarında, Kayaköy'de sayıları her geçen gün artan, restoran, kulübe, tekne bağlama yeri, iskele gibi adlar altındaki yapılaşmalar koylarımızın ve denizlerimizin doğallığını yok ettiği gibi, deniz turizmini de olumsuz etkilemektedir. Geleceğimiz yok edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Körfez ve koylardaki yapılaşmanın önüne geçilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, bu bölgelerde yapılması gündemde olan dolgu, iskele-yat bağlama yeri ve marina adı altındaki yapılaşmanın durdurulması için yetkili makamlara çağrıda bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasal kural ve mevzuatlara aykırı bir biçimde inşa edilen bu yapıların, arkasına sığınıldığı ve savunulduğu üzere imar barışı kanunundan yararlanılarak yapılmadığı veya imar barışındaki sınırların aşıldığı değerlendirilmektedir. İmar barışından faydalanma kuralı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için geçerlidir. Ancak bölgeye ilişkin çekilen fotoğraflarda ve Google Earth görüntülerinde açıkça görülmektedir ki, bu yapılarda 2017'den sonra ciddi inşa faaliyeti bulunmaktadır. Hatta birçoğu 2019 ve 2020 senelerinde yapılmıştır. Mevzuatlara aykırı inşa edilen bu yerlerin yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından iptal edilmesi sağlanmalı ve söz konusu yerlerin yıkımı gerçekleştirilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır