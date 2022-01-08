Muğla kıyılarında fırtına uyarısı
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin güneyinde kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.
MUĞLA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin güneyinde kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabahtan itibaren Muğla kıyılarında güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet