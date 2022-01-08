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Muğla kıyılarında fırtına uyarısı

Muğla kıyılarında fırtına uyarısı
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin güneyinde kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.

MUĞLA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin güneyinde kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabahtan itibaren Muğla kıyılarında güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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