Muğla kendileri küçük, yürekleri büyük

25.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:53

Kendileri küçük, yürekleri büyük

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 10 ortaokul öğrencisi, sokakta annesinin yanında ölmek üzere buldukları ve 'Gece' adını verdikleri yavru kedi için seferber oldu. Sağlığına kavuşan kediyi sahiplenen öğrenciler kediye sırayla bakarken, minik yüreklerin davranışı yürekleri ısıttı.

Vali Recai Güreli Ortaokulu'nda 6-C sınıfında okuyan 10 öğrenci, sokakta gezerken annesinin yanında 2 yavru kedi gördü. Kedilerden birinin öldüğünü, diğerinin ise gözünde yara olduğunu ve ölmek üzere olduğunu fark eden öğrenciler, seferber oldu. Harçlıklarıyla mama alan öğrenciler, kediyi besledikten sonra veterinere götürdü. Gözünde virüs olması nedeniyle yaşaması için ameliyat olması gerektiğini öğrenen öğrenciler, bu kez okul müdürüne giderek, yavru kediyi ameliyat ettirmek için arkadaşlarından para toplamak için izin aldı. 'Gece' adını verdikleri kediyi annesinden ayırmadan sabah alıp, günlük bakımlarını yaptıran öğrenciler, ameliyat için okul arkadaşlarından 80 lira topladı. Parayı veterinere götüren öğrenciler, yapılan bakımlar sayesinde, Gece'nin ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuştuğunu ve ölmekten kurtulduğunu öğrendi. Her gün bulunduğu yere giderek annesinin yanından Gece'yi alan öğrenciler bakımlarını yaptırıp, topladıkları para ile aldıkları mamasını yedirip, onunla oynadıktan sonra yine annesinin yanına bırakıyor. Kışın gelmesiyle birlikte öğrenciler, yavru kediye evde sırayla bakmaya başladı.

Öğrencilerden Hikmet Kerim Özavcı, 'Gece'yi ilk bulduğu anı anlatarak, Biz Gece'yi ilk bulduğumuzda daha annesini emiyordu. Kardeşi hastaydı öldü. Gece'nin gözünde yara olduğunu fark ettik. Tedavi ettirdik dedi. Bir diğer öğrenci Sena Koşar, Para toplamaya karar verdik. Topladığımız paralarla mamalarını alıp besledik, ihtiyaçlarını aldık. Gözü iyileşmesi için göz damlasını yaptırdık. Bunun sonucunda ameliyat olmasına gerek kalmadı. Şimdi sırayla bakıyoruz. Kış geldiği için yakında arkadaşımız sahiplenecek dedi.

Veteriner Hekim Sıla Sarı, Gözünde bir virüs nedeniyle enfeksiyon vardı. Damlalarını düzenli olarak kullandı. Şimdi Gece'miz iyileşti. Gözünden ameliyat olması gerekebileceğini söylemiştim. Onlarda kendi aralarında para toplamışlar. 80 TL getirdiler. Tabi ki biz bu parayı almadık. Şimdi onlar mama alıp, bakımına devam ediyorlar. Hepsi inanılmaz yürekli çocuklar. Böyle çocuklar gerekiyor Türkiye için dedi.

Kaynak: DHA