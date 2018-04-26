Muğla Kazak Acenteler, Dalaman'da-Hd

Kazak acenteler, Dalaman'da

Kazakistan'da faaliyet gösteren turizm acenteleri, bölgeyi tanımak ve ülkelerinde tanıtmak için Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Birliği Derneği'nin (DOKTOB) davetlisi olarak Muğla'nın Dalyan ilçesine gitti.

Dalaman Havalimanı'na dün (çarşamba) saat 20.00'de gelen Kazakistan Turizm Acentelerini, DOKTOP Başkanı Yücel Okutur ve eşi Fulya Okutur karşıladı. Bir hafta boyunca ilk olarak Dalyan ve bölgesini gezecek acente temsilcileri, ardından Marmaris ve Fethiye bölgesinde bir hafta süren bir gezi yapacakları ve ülkelerine dönecekleri öğrenildi. Türk Havayolları Kazakistan Almatı Havalimanı Müdürü Hasan Savaş Erdem, Kazakistan'dan gelen turizmciler birliğini, burada ağırlayacak tüm ev sahibi turizmcilere şimdiden teşekkür ediyorum. Almatı'dan İstanbul'a, dolayısıyla Dalaman'a haftada 10 seferimiz olacak. Kazakistan'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı, geçen yıl 4 yüz 20 bin kişiydi. Bu yılki beklenti ise 5 yüz bini bulacağını tahmin ediyoruz dedi. DOKTOP Başkanı Yücel Okutur, Geçen hafta, davetli olarak Kazakistan'a gittik. Bir yıl önce de gittiğimiz Kazakistan Almatı'da, turizm birlik başkanı Rajda Hanım'la birlikte görüşmeler yaptık. Orada çok güzel bir turizm potansiyeli ve Türkiye'yi çok seven insan selinin olduğunu gördük. Geçen hafta da Almatı'daki turizm fuarında oranın en üst düzey turizm acenteleri DOKTOP'un davetlisi olarak bölgemize geldiler. Amacımız Marmaris- Fethiye arasındaki tüm bölgemizi gezdirmek, onlara tanıtmak. Çünkü şu anda üst sekmen değimiz, son derece elit bir turist kitlesi. Bu kitle hem Türkiye'yi çok seven hem de bölgemize çok gelmek isteyen bir grup. İnşallah bu ilişkilerden ve bölgemizi tanıttıktan sonra bu kitleyi bölgemizde göreceğiz. Şimdiden bölgemize hayırlı olsun dedi.