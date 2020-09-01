MUĞLA Kayıp iş adamının dere yatağında cansız bedeni bulundu
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MUĞLA Kayıp iş adamının dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp iş adamının dere yatağında cansız bedeni bulunduMUĞLA'nın Milas ilçesinde pazar gününden bu yana kayıp olarak aranan iş adamı Hasan Hafızoğlu'nun (73), dere kenarında cansız bedeni bulundu.

01.09.2020 23:08 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:13

Kayıp iş adamının dere yatağında cansız bedeni bulundu

MUĞLA'nın Milas ilçesinde pazar gününden bu yana kayıp olarak aranan iş adamı Hasan Hafızoğlu'nun (73), dere kenarında cansız bedeni bulundu.

İş adamı Hasan Hafızoğlu, geçen pazar günü evinden Ören Mahallesi Bozalan mevkisine, yürüyüşe gitti. Ancak geri dönmedi. Ailesi de kayıp başvurusunda bulundu. En son telefonla görüştüğü arkadaşına dere yatağına indiğini söyleyen Hafızoğlu için ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile gönüllüler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalarda, dronla iz takip köpekleri de kullanıldı.

Ören Mahallesi'ndeki dere yatağında bu sabah Hafızoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dereyi geçmek isterken yüksekten düştüğü tahmin edilen Hafızoğlu'nun ölüm neden otopsiyle belirlenecek.

MUĞLA Kayıp iş adamının dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kaynak: DHA

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