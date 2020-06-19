MUĞLA Karnelerini aldılar, işaret diliyle kucaklaşıp vedalaştılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA Karnelerini aldılar, işaret diliyle kucaklaşıp vedalaştılar

Karnelerini aldılar, işaret diliyle kucaklaşıp vedalaştılarMUĞLA'nın Datça ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullarda koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir ara verilen 2019-2020 Eğitim Öğretim ders yılı resmen sona erdi.

19.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:13

Karnelerini aldılar, işaret diliyle kucaklaşıp vedalaştılar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullarda koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir ara verilen 2019-2020 Eğitim Öğretim ders yılı resmen sona erdi.

Datça genelinde 11 okulda, 2 bin 657 öğrenci yaz tatiline merhaba derken, sembolik olarak yapılan karne töreninde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler her yılın aksine bu kez öğretmenlerine doyasıya sarılamadan, işaret diliyle kucaklaşıp, 'Maske-Mesafe-Temizlik' sloganları eşliğinde ellerindeki balonları gökyüzüne bırakarak, gelecek yıl sağlıklı bir ortamda buluşmak üzere vedalaştılar. Bir grup öğrenci daha sonra, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, hareketsiz kalmamak adına düzenlenen bisiklet turuna katılıp pedal çevirdi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, insanlığın şu günlerde zor bir dönemden geçtiğini belirtip, "Bu süreçte zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, evde kalalım. Evde kalırken ise hareketsiz kalmayın. Hareketsiz kalma derken de sosyal mesafeyi, maske kullanmayı ve hijyeni muhakkak ön planda tutacağız. Geleceğimiz olan gençlerin, topluma mesaj verme görevi de var. Bugün bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında katıldığınız bisiklet turu ile bu görevi yerine getiriyorsunuz. Sakın unutmayın, siz aynı zamanda biz büyüklerin de denetleyicisi olacaksınız. Ailelerinizi maske takma, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarın" diye konuştu.

Toplum olarak teması seven bir yapıya sahip olduğumuz hatırlatan Aldal, tüm öğrenci ve öğretmenlere seslenerek, "Bundan böyle, bu süreç bitene kadar sarılmak yerine işaret diliyle kucaklaşalım. Birbirimize olan sevgimizi bu yola gösterelim" dedi.

MUĞLA Karnelerini aldılar, işaret diliyle kucaklaşıp vedalaştılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı Haber
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e...
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Berat Albayrak Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: MUĞLA Karnelerini aldılar, işaret diliyle kucaklaşıp vedalaştılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:34:51. #1.14#
title