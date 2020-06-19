MUĞLA Karnelerini aldılar, işaret diliyle kucaklaşıp vedalaştılar Karnelerini aldılar, işaret diliyle kucaklaşıp vedalaştılarMUĞLA'nın Datça ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullarda koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir ara verilen 2019-2020 Eğitim Öğretim ders yılı resmen sona erdi.

Karnelerini aldılar, işaret diliyle kucaklaşıp vedalaştılar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullarda koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir ara verilen 2019-2020 Eğitim Öğretim ders yılı resmen sona erdi.

Datça genelinde 11 okulda, 2 bin 657 öğrenci yaz tatiline merhaba derken, sembolik olarak yapılan karne töreninde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler her yılın aksine bu kez öğretmenlerine doyasıya sarılamadan, işaret diliyle kucaklaşıp, 'Maske-Mesafe-Temizlik' sloganları eşliğinde ellerindeki balonları gökyüzüne bırakarak, gelecek yıl sağlıklı bir ortamda buluşmak üzere vedalaştılar. Bir grup öğrenci daha sonra, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, hareketsiz kalmamak adına düzenlenen bisiklet turuna katılıp pedal çevirdi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, insanlığın şu günlerde zor bir dönemden geçtiğini belirtip, "Bu süreçte zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, evde kalalım. Evde kalırken ise hareketsiz kalmayın. Hareketsiz kalma derken de sosyal mesafeyi, maske kullanmayı ve hijyeni muhakkak ön planda tutacağız. Geleceğimiz olan gençlerin, topluma mesaj verme görevi de var. Bugün bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında katıldığınız bisiklet turu ile bu görevi yerine getiriyorsunuz. Sakın unutmayın, siz aynı zamanda biz büyüklerin de denetleyicisi olacaksınız. Ailelerinizi maske takma, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarın" diye konuştu.

Toplum olarak teması seven bir yapıya sahip olduğumuz hatırlatan Aldal, tüm öğrenci ve öğretmenlere seslenerek, "Bundan böyle, bu süreç bitene kadar sarılmak yerine işaret diliyle kucaklaşalım. Birbirimize olan sevgimizi bu yola gösterelim" dedi.

Kaynak: DHA