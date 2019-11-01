Muğla kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi
Kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildiMuğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 'Dur' ihtarına uymayan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42) başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi.
01.11.2019 15:02
Kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi
Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 'Dur' ihtarına uymayan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42) başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,(DHA)
Kaynak: DHA
VİDEO: Muğla kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi