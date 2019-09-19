Muğla kapalı alanda sigaraya ceza yağdı

19.09.2019 17:10

Kapalı alanda sigaraya ceza yağdı

MUĞLA'da bu yılın ilk 9 ayında 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında, il genelinde 51 bin 265 denetim yapıldı. İhlal tespit edilen 181 işletmeye toplam 579 bin, 73 kişiye de toplam 12 bin lira ceza kesildi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında denetimler sürüyor. Menteşe Kaymakam Caner Yıldız, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın katılımı ile işletmelerde sigara denetimi yapıldı. Kafeterya ve restoranlarında aralarında bulunduğu yaklaşık 20 işletmeye gerçekleştirilen denetimlerde karşılarında protokol üyelerini görenler ise şaşkınlık yaşadı. Denetim sonrası açıklama yapan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Vatandaşımız yasağa uyuyor ve riayet ediyor. Denetimler sıklıkla yapıldığı takdirde vatandaşımız böyle bir bilince ulaşmış. Muğla bir tütün memleketi olmasına rağmen, sigara içimi gittikçe düşüyor" dedi.

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, "Muğlalılar'ın bu konudaki hassasiyetini bizzat yerinde görüp tespit ettik. Denetlediğimiz işletmelerde herhangi bir cezai durum olmadı. Muğlalılar'a bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan bu yılın ilk 9 ayında 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında, il genelinde 51 bin 265 denetim yapıldı. İhlal tespit edilen 181 işletmeye 579 bin, 73 kişiye de 12 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: DHA