: Muğla kanalizasyon çukuruna düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

18.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:41

Kanalizasyon çukuruna düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, hükümet konağı inşaatında çalışırken 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen inşaat işçici Durmuş Dayan (19), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Seydikemer Hükümet Konağı inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Durmuş Dayan, hükümet konağı için açılan 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna bir anlık dalgınlıkla düştü. Yardım istenmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla çukura inen ekipler, Dayan'a müdahale etti. Sedyeye alınan Dayan, halat yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Dayan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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