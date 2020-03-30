MUĞLA Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü
Kamyonetle çarpışan motosikletli öldüMUĞLA 'nın Seydikemer ilçesinde, kamyonetle çarpışan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sinan Kabasarı hayatını kaybetti.
30.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:42
Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü
MUĞLA 'nın Seydikemer ilçesinde, kamyonetle çarpışan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sinan Kabasarı hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Fethiye- Antalya Karayolu Alaçat mevkisinde meydana geldi. Sinan Kabasarı'nın kullandığı 48 PA 195 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Akif Ülker idaresindeki 48 HS 387 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kasksız motosiklet sürücüsü Kabasarı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kabasarı'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA