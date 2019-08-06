MUĞLA KADIN AZMAĞI DOĞAL AKVARYUM GİBİ

06.08.2019 10:00

MUĞLA'nın Ula ilçesinin turistlik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı' su altı bitki örtüsü, elinizle tutuverecekmiş hissine kapılacağınız balıkları, kaplumbağaları ile doğal bir akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Gökova Körfezi'ne dökülen azmakta kişi başı 12,5 TL'ye tekne turu yapılıyor.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi, Kadın Azmağı'nda gerçekleştirilen tekne gezileriyle cazibe merkezi oldu. Akyaka'nın hemen yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı doğal bir akvaryum gibi. Azmağın serinliği, şiirsel güzellikteki su altı bitki örtüsü, elinizle tutuverecekmiş hissine kapılacağınız balıkları, kaplumbağaları, üzerinde süzülen ördekleri yörenin doğal dokusunu yaşatıyor. 1200 metre uzunluğunda, doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'nde teknelerle 35 dakikalık tur yapmak mümkün. Bunun için yetişkinler 12,5 lira ödüyor, 0-5 yaş çocuklardan ücret alınmıyor. Azmakta yılda yaklaşık 500 binin üzerinde yerli ve yabancı turist geziyor. Gökova Körfezi'nde denizden içeriye doğru 2 kilometre uzunluğundaki doğa harikası azmağı teknelerle gezen turistler, değişik bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Birbirlerine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan Kadın Azmağı, bir ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde ise sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor. Denize yakın olmasına karşın berrak, derin ve yüksek debili akan derede yetişen tatlı su bitkilerinin boyları ise bazen 4- 5 metreyi buluyor.

Kadın Azmağı'nda tur düzenleyen bir teknede kaptanlık yapan Salih Ateş (40) Azmağın uzunluğu 2 kilometre. Burada kefal, levrek, alabalık, yılan balığı ve aynalı sazan yaşıyor. Tekne turlarımız ilgi çekiyor dedi.

Kaynak: DHA