MUĞLA Kaçak iskeleler yıkılıyor
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MUĞLA Kaçak iskeleler yıkılıyor

Kaçak iskeleler yıkılıyorCUMURBAŞKANI Kararnamesi ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildikten sonra ilgili birimleri tarafından hukuki işlemleri tamamlanan yapılaşmaların kaldırılmaya başlandığı Muğla'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası'nda son kalan işletmeye ait yıkım çalışmaları da başlatıldı.

18.08.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:26

Kaçak iskeleler yıkılıyor

CUMURBAŞKANI Kararnamesi ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildikten sonra ilgili birimleri tarafından hukuki işlemleri tamamlanan yapılaşmaların kaldırılmaya başlandığı Muğla'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası'nda son kalan işletmeye ait yıkım çalışmaları da başlatıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin gayretleriyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Nisan ayı sonralarında tahliye ve yıkım işlemlerin başlatıldığı ancak alınan yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle çalışmalara ara verilen doğal SİT alanı olan Küdür Yarımadası'ndaki son plaj işletmesi için yasal süreç tamamlandı.

16 Ağustos pazar sabahından itibaren Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, işletme sahipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemlerinin yaklaşık 10 gün kadar süreceği ve akabinde bölgenin doğal görünüme kavuşturulması için çalışılacağı bildirildi.

Küdür ile ilgili kararın Resmi gazetede ilan edilmesiyle birlikte, bölgedeki beach club'lardan bir diğeri şubat ayında kaldırılmıştı.

MUĞLA Kaçak iskeleler yıkılıyor

Kaynak: DHA

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