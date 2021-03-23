Muğla Jandarması 438 illegal siteye erişimi engelledi
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Muğla Jandarması 438 illegal siteye erişimi engelledi

23.03.2021 00:20 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:24
Muğla Jandarması 438 illegal siteye erişimi engelledi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ABD, Tayvan ve Hollanda gibi ülkeler üzerinden Türkçe yayın yapan 197 müstehcen, 226 yasadışı bahis,15 oltalama (phishing) yöntemi ile zararlı içerik barındıran, 438 illegal internet sitesine erişimi engelledi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ABD, Tayvan ve Hollanda gibi ülkeler üzerinden Türkçe yayın yapan 197 müstehcen, 226 yasadışı bahis,

15 oltalama (phishing) yöntemi ile zararlı içerik barındıran, 438 illegal internet sitesine erişimi engelledi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ekipleri tarafından, yasadışı bahis, oltalama (phishing) ve müstehcen içerikli paylaşımların erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2021 yılı ilk 2 ayı içinde ABD, Tayvan ve Hollanda gibi ülkeler üzerinden Türkçe yayın yapan 197 müstehcen, 226 yasadışı bahis, 15 oltalama (phishing) yöntemi ile zararlı içerik barındıran, 438 illegal internet sitesi tespit edildi. Belirlenen siteler, 5651 sayılı 'İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordineli olarak erişime engellenmesi sağlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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