MUĞLA Jandarma ekiplerinden 7 yaşına giren Ece'ye doğum günü anonsu Jandarma ekiplerinden 7 yaşına giren Ece'ye doğum günü anonsuMuğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü Sakin Şehir unvanlı Akyaka mahallesinde jandarma personelleri, 7 yaşına giren Ece'nin doğum gününü ekip aracından yaptıkları anons ile kutladı.

Jandarma ekiplerinden 7 yaşına giren Ece'ye doğum günü anonsu

Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü Sakin Şehir unvanlı Akyaka mahallesinde jandarma personelleri, 7 yaşına giren Ece'nin doğum gününü ekip aracından yaptıkları anons ile kutladı.

Ula'nın Akyaka mahallesinde yaşayan İbrahim Uman (33) anasınıfı öğrencisi kızı Ece'nin doğum günümü asker amcalar kutlar mı sözü karşısında duygulandı. Uman, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'nı arayarak 'Evladım sizlerin doğum gününü anonslar ile kutlamasını istiyor. Lütfen bizi kırmayın' isteğinde bulundu. Duygu dolu anların yaşandığı konuşmanın ardından jandarma personeli ekip aracıyla Uman ailesinin yaşadığı sokağa gitti. Balkondan ekip aracını görerek sokağa inen Ece, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Jandarma aracından 'Bugün senin doğum gününmüş. Doğum günün kutlu olsun' anonsu yapıldı.

Ev kadını anne Sinem Uman, "Jandarma ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Kızımızın hayalini gerçekleştirdiler. Ece çok mutlu oldu. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdırö dedi.

Kaynak: DHA