MUĞLA İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı

İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtıMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük çadır ve karavan konaklama yerlerinden biri olan Çubucak Tabiat Parkı'na müdavimleri gelmeye başladı.

15.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:45

İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük çadır ve karavan konaklama yerlerinden biri olan Çubucak Tabiat Parkı'na müdavimleri gelmeye başladı. Her kesimden ailelerin ekonomik tatil yapmayı tercih ettiği parkta çadırlar sosyal mesafe kuralına göre kurulmaya başlandı.

Marmaris ilçesine 22 kilometre mesafede Datça karayolu üzerindeki Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı 20.5 hektar arazi üzerine kurulu, Türkiye'nin en büyük çadır ve karavan alanı olan Çubucak Tabiat Parkı 10 Haziran'da kapılarını açtı. Koronavirüsle mücadele kapsamında park içine 'Maske takma ve sosyal mesafe kuralı' hatırlatan uyarı levhaları konuldu. Çadır kurulacak yerler boyanarak aralarındaki 3 metre mesafe kuralı işaretlendi. Lavabo ve açık duşa kabinler yeniden düzenlendi.

HER MESLEKTEN KİŞİ VAR

600 çadır ve karavan kapasitesiyle park, günübirlik gelenlerle birlikte turizm sezonunda yaklaşık 4 bin kişiyi ağırlayabiliyor. Bu yıl normalleşme sürecinde alınan tedbirlere göre günübirlik ziyaretçiler parka kabul edilmiyor. İlk olarak 15 gün kalma şartıyla çadır kurmak isteyenler ve karavanla gelenler içeri alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği rakamlara göre, elektrik ve su kullanımı içinde olmak üzere 4 kişi sınırına kadar günlük çadır fiyatı 60 lira, karavanlardan ise 70 lira alınıyor. Aralarında bürokrat, emekli milletvekili, avukat, savcı, hakim, iş adamı, memur ve çoğunluğu emeklilerin bulunduğu Çubucak Tabiat Parkı'nda, izole doğa ve deniz ile baş başa ekonomik tatil yapmaya gelenlerin çadır kurma telaşı başladı. İstanbul, Bursa, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar, Ankara, Manisa, İzmir ve Uşak gibi pek çok ilden çocukları ve torunlarıyla birlikte gelenler bildirilen sosyal mesafe kuralları içinde çadırlarını kurmaya başladı.

'BİRBİRLERİNİ TANIMAYAN İNSANLAR BURADA AİLE OLDU'

Çubucak Tabiat Parkı İşletmecisi Nahit Güler, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bizlere bildirilen kuralların hepsini yerine getirerek parkımızı hizmete açtık. Tedbir amacıyla ilk etapta günü birlik veya 15 gün altı gelenleri almıyoruz. Parkımızın müdavimlerinin çoğunluğu emekli. Ön rezervasyonlar yapıldı. Parkımıza gelenlere tedbirler anlatılarak yerleri gösterilerek çadırlarını kurmaya başladılar. Kapılarımızı açtığımız 10 Haziran tarihinden itibaren beş günlük süreç içinde parkımızın yüzde 15'i doldu. Ekonomik tatilin adresi olan parkımız, geçen sene küçük bir kasaba nüfusuna sahip idi. Kampçılarımız izole ve doğa ile baş başa bir yerde. Buraya gelenler çoğunlukla müdavimler. Buraya ailesiyle geçmişte her yaz ayında gelen çocuklar bugün nişanlandı. Bekar tatile gelen bazı gençler evlendi, şimdi çocuklarıyla geliyorlar. Türkiye'nin birçok şehrinden gelerek birbirini tanımayan insanlar burada aile oldu" dedi.

'DOĞA İLE BAŞBAŞA HUZURLU TATİL YAPACAĞIZ'

Kampa gelenlerden Mehmet Çete (64), "20 yıldır ailemle birlikte bu parka çadır kurmaya geliyoruz. Yaz sezonunu burada geçiriyoruz. Virüs süreci bizi çok sıktı şimdi izole şekilde tadını çıkartacağız" diye konuştu.

Çubucak Tabiat Parkı'nda 20 yıldır aynı yere çadırını kurduğunu belirten Ümran Temizkalay ise, "Seyahat kısıtlaması kalkar kalkmaz evimi buraya taşıdım. Sosyal mesafe kuralı uyup maskemizi takarak tatili yapacağız. Biz kampçılar zaten duyarlı ve titiz insanlarız. Park yetkilileri çok yardımcı oluyor. 20 yıldır bir aile olduk. Kasım ayına kadar eşimle buradayım" ifadelerini kullandı.

Bir başka çadır kuran tatilci Süleyman Dik (30) de, "5 yıldır eşimle birlikte buraya geliyoruz. İstanbul'da virüs döneminde çok bunaldık ve korktuk. Burası korunaklı, izole, doğa ve deniz dibimizde. Böyle huzurlu bir ortamda çadır tatili yapacağız" şeklinde konuştu.

Denizli'den Çubucak Tabiat Parkı'na tatile gelen Birol Akınca, "İlk olarak çadır ile gelmeye başladık. Daha sonra karavan tutkusu oldu. Aldığımız karavanla gelmeye başladık. 12 yıldır Çubucak'a geliyoruz. Virüs döneminde evimizde izole olduk. Buranın bir an önce açılmasını bekledik. Hasret sona erdi ve tatil başladı" dedi.

Bir başka tatilci Jale Akınca, "Her zamanki gibi 1 Mayıs tarihinde açılsaydı yine gelirdik. Ama sağlık olsun bu ay açıldı. Pandemi buralara uğrayacağını zannetmiyorum. Tedbirler çok sıkı ve herkes duyarlı" dedi.

İstanbul'dan gelen Ahmet Ökten de 41 yıldır karavan ile tatil yaptığını belirtip, "Bunun 30 yılını bu parkta tatil yaparak geçirdik. 65 yaş üstü olduğumuz için salgın nedeniyle çıkartılan kısıtlamanın kalkmasını bekledik. Kısıtlama kalkar kalkmaz buraya geldik. İzole şekilde doğa ile baş başa sağlık tedbirlerimizi alarak tatil yapacağız" diye konuştu.

Tatilcilerden Melahat Atılgan ise, Ankara'dan 11 yıldır eşiyle tatil için Çubucak'a geldiklerini belirti, "Birbirini tanımayan insanlar uzun yıllar gelerek, burada aile gibi olduk. Çocuklarımız burada büyüdü. Virüs korkusundan, sosyal mesafe koruyup tedbirlere uyarak tatilimizi yine burada yapacağız" dedi.

MUĞLA İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Haber
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında
'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Şener Şen Ebru Polat Emre Kınay Kenan Doğulu
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Deprem Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: MUĞLA İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 09:47:54. #1.15#
title