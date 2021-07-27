Son dakika haber! Bozdoğan'da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale etti
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Son dakika haber! Bozdoğan'da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale etti

Son dakika haber! Bozdoğan'da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ev yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kendilerine yakın olması nedeniyle kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ev yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kendilerine yakın olması nedeniyle kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Muğla İtfaiyesi 5 yılda il sınırları dışında bulunan toplam 23 olaya müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri geçtiğimiz gün Aydın İlçesi Bozdoğan ilçesinde çıkan ev yangınına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan ilçesi Örentaht Mahallesi Göl Sokakta bulunan müstakil evin elektrik aksamından yangın çıktı.

66 yaşındaki Süleyman Kurt'un evinde çıkan yangına vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Muğla İtfaiyesi çalışmaları esnasında Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkalığı ekipleri de yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarının bitmesinin ardından ev kullanılmaz hale geldi.

"Çevre illerdeki 23 olaya müdahale edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Muğla sınırları içerisindeki yangınların haricinde çevre illerden alınan ihbarlara da kısa sürede müdahale ediyor. Çevre illerde çıkan ev, araç, anız yangınları ile trafik kazalarına kısa sürede müdahale eden ekipler, 5 yıl da 23 olaya müdahale etti. - AYDIN

Son dakika haber! Bozdoğan'da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale etti
Son dakika haber! Bozdoğan'da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale etti
Son dakika haber! Bozdoğan'da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale etti
Son dakika haber! Bozdoğan'da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale etti
Son dakika haber! Bozdoğan'da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale etti
Son dakika haber! Bozdoğan'da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale etti
Son dakika haber! Bozdoğan'da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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