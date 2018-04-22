Muğla-İşyerinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi-Hd

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, lokantada ocağın üzerinde unutulan yemek, yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını gözü yaşlı bir şekilde izleyen işyeri sahibi Şükran Tilki, kısa süreli baygınlık geçirdi.

Camikebir Mahallesi Saatli Kule Caddesi üzerindeki bir lokantada, bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Sabah saatlerinde işyerini açan Şükran Tilki, ocağa yemek koyduktan sonra markete alışveriş yapmaya gitti. Bir süre sonra lokantadan dumanların yükseldiğini farkeden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alışverişten döndüğünde itfaiyenin işyerindeki yangına müdahale ettiğini gören Şükran Tilki gözyaşlarını tutamadı, baygınlık geçirdi. çevrnedekilerin müdahalesi ile kendine gelen ve hastaneye götürülmeyi reddeden Tilki, Burası benim ekmek teknem. İki çocuğuma bakıyorum. Keşke markete gitmeseydim dedi.

Yangın, güçlükle söndürülürken, işyerinde yaklaşık 30 bin liralık maddi zararın oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.